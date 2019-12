O nascimento de Jesus veio “valorizar a vida humana”, diz o bispo de Santarém, D. José Traquina, na sua mensagem de Natal para 2019.

Na mensagem divulgada no site da diocese D. José Traquina recorda que Deus age de formas surpreendentes.

“Deus foi e é surpreendente. Não veio nascer neste mundo com riquezas materiais nem com receitas para os problemas. Veio valorizar a vida humana em cada pessoa e a Família, consagrando esta como o espaço privilegiado para a vida em comunhão de amor, e aprender a viver com os valores da verdade e da justiça. Em ambiente familiar”, escreve.

“Dois mil anos depois, a par com uma acentuada secura espiritual, temos em vários países, revoltas, migrações forçadas e muitas manifestações de poder onde as pessoas não são defendidas. Entre nós, temos a informação dos milhares de queixas de violência doméstica, violência entre jovens e abusos sexuais sobre crianças e outros menores. A família, que existe para bem e realização da vida e defesa das pessoas que a constituem, em muitas situações, torna-se o espaço da promiscuidade e da prática do crime”, diz ainda o bispo.

O Natal é a solução para estes e outros males que afligem a humanidade. “É mesmo necessário que haja Natal. É necessário apontar caminho diferente, e não será apenas com mais dinheiro e mais estabelecimentos prisionais. É necessário pensar e refletir sobre os nossos procedimentos na sociedade em que nos integramos, todos somos responsáveis por todos, não é uma questão apenas para os decisores políticos. Fazemos parte da sociedade civil, temos responsabilidade de colaborar na edificação do bem comum.”

“Promovamos a vigilância interior: sem sabedoria e sem um coração purificado do mal, não é possível viver humanamente, tornamo-nos lobos ferozes uns para os outros”, conclui D. José Traquina.