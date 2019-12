D. Nuno Brás quer “possamos ser as mãos de Jesus” este Natal

O bispo do Funchal espera que Jesus “possa tocar hoje, com o seu amor e ternura” as vidas dos que mais sofrem, através do compromisso dos católicos.

“Nascido em Belém, que, através de nós, Ele possa tocar hoje, com o seu amor e ternura, as vidas de tantos, — as vidas de todos, porque todos precisamos dele”, afirma D. Nuno Brás na mensagem vídeo para o Natal 2019.

O bispo do Funchal assinala que no Presépio “está a ternura de Deus” onde estão, “igualmente, alguns sinais” de hoje, como “as casas, as igrejas, as profissões”.

“São sinais que nos convidam a deixar que o Menino, nascido em Belém, atravesse o tempo, e entre na nossa vida”, acrescenta.

D. Nuno Brás lembra que o Papa Francisco escreveu que o presépio é um “sinal admirável”, na carta apostólica sobre “o significado e valor do presépio”.

“Em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja”, cita o bispo do Funchal, recordando documento papal, publicado a 1 de dezembro, primeiro domingo do Advento e do novo ano litúrgico na Igreja Católica.

A Diocese do Funchal está a viver as tradicionais Missas do Parto, novena de preparação para o Natal, que D. Nuno Brás preside pela primeira vez desde a sua chegada à diocese.