Pinto da Costa ironiza com caso do túnel do Jamor. "Vai parar ao matadouro"

Pinto da Costa abordou com sarcasmo o caso do túnel do Jamor, esta terça-feira, e mostrou-se confiante de que o incidente, que está a ser investigado, não acarretará consequências desportivas para o FC Porto.

Ao intervalo do Belenenses SAD-FC Porto, da 13.ª jornada do campeonato, foi visível um desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro. Imagens difundidas pela "SIC" mostram o treinador do Belenenses, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém (um "boi") de o ter agredido a soco. Pinto da Costa respondeu com ironia às questões sobre o caso.

"Isso do túnel é um 'fait-diver'. Na vertente desportiva, não temos receio. Estou com medo é que sejam todos presos, sobretudo o boi, que ainda não se descobriu quem é. Quando se descobrir, vai parar ao matadouro", atirou o presidente do FC Porto, à margem de um jantar de apoio.

Pinto da Costa deu, ainda, uma dica para resolver o mistério: "Para mim, a prioridade é descobrir onde estava o boi. Quando descobrir quem é o boi, a partir daí começo as minhas investigações. Enquanto não souber, vou estar a falar, ao fim de 15 dias, de um murro que ninguém viu? Gostava de falar, era sinal de que não tinha mais preocupações."

Os contornos do desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro continuam por esclarecer. Porém, o FC Porto negou, por via do diretor de informação, Francisco J. Marques, que o seu treinador tenha agredido alguém.



Caso se confirme que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto arrisca perder o resto da época. Segundo o regulamento da Liga, o castigo para este tipo de casos pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão, ou seja, um máximo de nove meses.

Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito, para perceber o que aconteceu. A Liga e a PSP solicitaram as imagens do sucedido durante o intervalo do jogo.