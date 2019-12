Teve alta, mas fica no hospital. Mil pessoas por dia custam 100 milhões por ano

O Governo quer encontrar uma solução financeira para as mil pessoas que, todos os dias e apesar da alta, ficam internadas nos hospitais por não terem para onde ir.

Esta é uma situação que, todos os anos, custa ao Estado 100 milhões de euros, pelo que o Governo está a ponderar cobrar pelos doentes internados nestas condições.

A notícia é avançada nesta quarta-feira pelo “Jornal de Notícias”, ao qual o Ministério da Saúde não quis avançar detalhes, mas disse que está a ser estudada uma “melhor articulação de respostas” e que “este será um trabalho a desenvolver ao longo do ano de 2020”.

O objetivo é criar um “modelo de responsabilidade financeira”. À Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares esclarece que a ideia não é sobrecarregar as famílias, mas duplicar a capacidade dos cuidados continuados.

“Há uma necessidade efetiva de duplicar a resposta da rede de cuidados continuados, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é a área onde existem mais necessidades”, afirma.

Alexandre Lourenço explica que estas pessoas são “doentes envelhecidos com graves carências sociais” e que “as próprias famílias não têm condições de habitabilidade diárias e conhecimento para lidar com doentes com perda de funcionalidade e autonomia”.

Também à Renascença, o presidente da União das Misericórdias lembra que, há uns anos, esteve sobre a mesa uma solução que acabou por não ser implementada.

“Num Governo anterior, as misericórdias e as IPSS [instituições privadas de solidariedade social] dispuseram-se a celebrar um acordo semelhante ao que têm com a Segurança Social, reservando vagas em lares para este tipo de pessoas”, afirma Manuel Lemos.

“Estou certo de que essa é uma ideia a estudar. Se o utente tem dinheiro, é ele que paga; se não tem dinheiro ou se não tem o dinheiro todo, o Estado substitui-o no todo ou na parte”, explica.

Manuel Lemos lembra que “Portugal tem dois problemas gravíssimos ligados à demografia: um é a baixa de natalidade e outro é altíssima taxa de envelhecimento”.

O facto de as pessoas não terem para onde ir quando saem do hospital, “é sempre algo muito discutível”, acrescenta, afirmando que “as famílias muitas vezes não as querem receber”.

“Esta cruel realidade, infelizmente, nos tempos de hoje acentua-se. Aquela ideia que havia há 30 ou 40 anos de que se dava um jeitinho desapareceu completamente”, lamenta.