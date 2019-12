Sismo com magnitude 4,7 na escala de Richter sentido no Faial e no Pico

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira nas ilhas do Faial e do Pico, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Numa nota enviada às redações, a entidade informa que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 8h51 locais (mais uma hora em Lisboa), com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco e Feteira (concelho de Horta, ilha do Faial)", adianta a Proteção Civil dos Açores.

O evento foi também sentido com intensidade IV nas freguesias de Praia do Norte e Matriz (concelho da Horta) e com intensidade III nas freguesias de Santa Luzia e São Roque do Pico, já no concelho de São Roque do Pico, na ilha do Pico.

O CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação".

Desde 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.

Segundo o IPMA, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Cabos submarinos podem ser usados como detetores de sismos

Os cabos de telecomunicações submarinos podem ser usados para detetar sismos e a sua propagação pelos oceanos, segundo um artigo publicado esta quarta-feira na revista Nature Communications.

Investigadores de várias instituições francesas usaram um cabo submarino de 41 quilómetros ao largo de Toulon, no sul de França, convertendo a fibra ótica que o constitui em mais de seis mil sensores sísmicos através de um método que consegue medir as mudanças dentro do cabo provocadas por ondas ou vibrações.

Espalhados pelos oceanos há 1,2 milhões de quilómetros de cabos que facilitam o envio de sinais telefónicos, SMS e correio eletrónico, que poderão ser usados como uma rede de deteção de sismos, ondas sísmicas ou som.

Ao longo do tempo, os cabos vão sendo desativados, mas os cientistas responsáveis pelo estudo defendem que podem continuar a ser usados para conhecer melhor os mecanismos dos sismos, erosão costeira, relação entre mar e terra e até como uma espécie de microfones capazes de detetar o ruído submarino produzido por navios ou cetáceos como as baleias.