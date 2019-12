A defesa de Rui Pinto considera que o processo "desperta ódios e raivas particulares e entendimentos pouco racionais", apontando falhas "graves" à extensão do mandado de detenção europeu que permitiu alargar a investigação ao criador do Football Leaks.

Esta quarta-feira, o Ministério Público manteve os 147 contra a fonte do Football Leaks, que revelou na internet vários contratos e negócios do mundo do futebol.

Rui Pinto está acusado de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.

Rui Pinto sabe se vai a julgamento a 13 de janeiro. O alegado pirata informático foi ouvido esta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito da fase de instrução do processo em que é arguido juntamente com o advogado Aníbal Pinto.

Quanto aos crimes de violação de correspondência, a defesa ficou admirada pelo facto de a procuradora do MP ter pedido julgamento nos termos da acusação, mantendo estes crimes, quando, segundo Teixeira da Mota, os lesados desistiram de apresentar queixa.

"Este processo desperta ódios particulares, raivas particulares, entendimentos emocionais e pouco racionais", afirmou o advogado.

Já a defesa de Aníbal Pinto, o outro arguido no processo, representada por Amílcar Fernandes, reiterou o que o seu constituinte já havia dito aos jornalistas no exterior do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, acusando o advogado Pedro Henriques de ser um "agente provocador" e de ter tido uma atuação "enganosa", quando representou a Doyen na negociação com Aníbal Pinto.

A procuradora do MP Patrícia Barão alegou hoje que Pedro Henriques atuou enquanto "amigo" de Nélio Lucas e não enquanto advogado.

Contudo, Amílcar Fernandes discorda desta posição, sublinhando que o seu constituinte manteve os contactos "sigilosos" com Pedro Henriques na qualidade de advogado. Amílcar Fernandes defendeu que Aníbal Pinto nunca cometeu nenhum crime e que, assim que se apercebeu de algo menos lícito, desistiu voluntariamente, pedindo justiça.

Para a procuradora do MP, o advogado "não desistiu voluntariamente" do plano previamente traçado, mas que o fez devido a uma "contrariedade exterior".

Patrícia Barão sustentou que, só quando Aníbal Pinto se apercebeu de que Nélio Lucas não iria avançar com o pagamento, "tentou branquear a sua atuação", desistindo da negociação.

A tentativa de extorsão diz respeito à Doyen (de entre 500 mil e um milhão de euros), levada a cabo por Rui Pinto em outubro de 2015, com a intermediação do advogado Aníbal Pinto, com a contrapartida de o criador do Football Leaks não revelar documentos confidenciais deste fundo de investimento.

Esse encontro presencial aconteceu numa estação de serviço da autoestrada A5, em Oeiras, entre Nélio Lucas, representante legal da Doyen Sports, e Aníbal Pinto, à data advogado de Rui Pinto.