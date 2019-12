​Linha do Norte cortada após atropelamento mortal em Ovar

A circulação ferroviária na Linha do Norte, em Ovar, foi retomada na totalidade depois de ter estado interrompida numa das vias durante quase duas horas, devido ao atropelamento mortal de um homem, disse à Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a linha foi aberta nos dois sentidos às 15h50, após a operação de remoção do corpo da vítima mortal.

O atropelamento ferroviário ocorreu no apeadeiro de Cortegaça, tendo o alerta para os bombeiros sido dado cerca das 14h15.

Segundo a mesma fonte, o homem aparentando ter cerca de 35 anos foi colhido, em circunstâncias ainda por explicar, por um Alfa Pendular que seguia no sentido Porto - Lisboa.

Após o acidente, a Linha do Norte esteve cortada no sentido Norte-Sul, verificando-se apenas circulação a baixa velocidade no sentido contrário.

Ao local acorreram os Bombeiros de Esmoriz com sete homens apoiados por duas viaturas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, além da GNR.

[notícia atualizada às 16h40]