'Hacker' ou denunciante? Entenda o que está em causa na fase de instrução do caso Rui Pinto

A instrução é uma fase facultativa do processo. Avalia se há indícios suficientes para levar os arguidos a julgamento. A instrução estava inicialmente marcada para 12 de dezembro. Mas foi adiada, devido a um impedimento de Aníbal Pinto, também arguido no processo. A instrução acontece a pedido de um dos arguidos (neste caso dos dois) e visa pôr em causa a acusação do Ministério Público. Pode cair toda a acusação ou alguns dos crimes. Tudo depende da prova que é apresentada pela defesa e do efeito que provocará na convicção da juíza de instrução Cláudia Pina - “in dubio pro reo”.

A fase de instrução do processo Rui Pinto começa esta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa. Pirata informático para uns, denunciante para outros, o jovem natural de Gaia é suspeito de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

O debate instrutório decorre no Tribunal de Instrução Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa. Está prevista uma única sessão, durante a qual será interrogado Aníbal Pinto. De seguida, as defesas apresentarão as suas alegações. Tanto o debate instrutório (com exceção da inquirição de Aníbal Pinto) como a leitura da decisão serão públicos.

“Falhas no preenchimento do alargamento do segundo mandado de detenção europeu” emitido pelo Ministério Público (MP), a” confusão” e a sobreposição entre crimes e a impossibilidade de os procuradores avançarem com a acusação por 46 crimes de violação de correspondência, uma vez que estes crimes dependem da apresentação de queixa por parte dos ofendidos e, dos 59,apenas 12 “manifestaram expressamente a sua vontade de procedimento criminal”, são alguns dos argumentos apresentados pela defesa de Rui Pinto.

Os advogados de Rui Pinto defendem, também, que o alegado “hacker” não pode ser julgado em Portugal pelo ataque informático de 2015 à Doyen Sports Investments Ltd, um dos principais alvos do Football Leaks, uma vez que não se encontrava em Portugal, mas em Budapeste, à data da prática dos factos e a empresa em causa não está sedeado em solo português, mas em Malta.

De que crimes está acusado Rui Pinto?

Rui Pinto está acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. O “hacker” pirateou nomeadamente as caixas de correio eletrónico do Sporting, do Ministério Público - onde terá acedido a informação sobre os processos Marquês, Tancos e BES -, da sociedade de advogados PLMJ e da Federação Portuguesa de Futebol e do Fundo de investimento Doyen.

Segundo a acusação, terá tentado extorquir à Doyen, com o seu advogado da altura, Aníbal Pinto, entre 500 mil a um milhão de euros. O fundo, com sede fiscal em Malta, “emprestou” dinheiro ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto para compra de jogadores. A ex-eurodeputada Ana Gomes chama-lhe “fundo mafioso”.

O relatório da análise forense feito pela Polícia Judiciária (PJ) a apenas um dos 12 discos externos apreendidos mostra que Rui Pinto acedeu não só aos sistemas internos de dezenas de empresas e instituições. Mas que tinha configurado no seu computador 488 contas de email.

Quem são os outros arguidos no processo?

Além de Rui Pinto, é arguido no processo Aníbal Pinto, que era seu advogado na altura da prática dos factos considerados na acusação do MP. Os procuradores responsáveis pela investigação criminal acusam-no de ter intermediado a tentativa de extorsão à Doyen.