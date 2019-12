Depressão Elsa traz chuva forte, vento e ondas até sexta-feira

Depois da depressão Daniel é a depressão Elsa que traz chuva intensa e agitação marítima até sexta-feira. À Renascença, Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera, alerta para a possibilidade de inundações e cheias no Norte.

“Vão ser dias de forte precipitação que, em particular no Norte e Centro, pode ser persistente; vamos ter vento forte com rajadas, que serão sempre mais significativas no litoral e terras altas; e vamos agitação marítima”, avança.

Cinco distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Aveiro vão estar sob aviso laranja entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.

A chuva levou também o IPMA a emitir aviso amarelo para Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria até às 3h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra devido ao vento forte com rajadas até 85 quilómetros por hora, em especial no litoral, e até 110 quilómetros nas terras altas.

Sob aviso amarelo estão ainda os distritos de Viana do Castelo, Braga, porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros até às 6h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou ainda as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 95 quilómetros por hora entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.