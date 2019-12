Depois da depressão Daniel é a depressão Elsa que traz chuva forte e agitação marítima até sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) alerta para a possibilidade de inundações e cheias.

Cinco distritos do norte do país vão estar a partir do final da tarde sob aviso laranja. Há ainda aviso amarelo para o vento forte e agitação marítima.