Delação premiada para Rui Pinto? Antigo provedor de Justiça diz que instrumento é “corrupção ética”

No âmbito do processo Football Leaks, o Ministério Público pediu esta quarta-feira que Rui Pinto vá a julgamento por todos os 147 crimes de que está acusado. Este tem sido um caso particularmente mediático, já que o alegado "hacker" acusa o Estado português de sabotar as investigações europeias em curso, nomeadamente de França e da Suíça, com as quais estava a colaborar.

Entretanto, o Governo tenciona legislar sobre a figura da colaboração premiada e a ministra da Justiça criou um grupo de trabalho para estudar um assunto que não é consensual. Porém, para Faria Costa, antigo provedor de Justiça, a delação premiada “não é mais do que uma forma de corrupção ética”.