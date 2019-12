Contribuição de Rui Pinto para a “moralização do futebol é indiscutível”, afirma defesa

À saída do Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota afirmou não ter dúvidas de que o arguido desempenhou uma função de “whistleblower” – em português, denunciante - e que a prisão preventiva está a ser utilizada para além daquilo para que está prevista.

Teixeira da Mota considerou “indiscutível” a contribuição do pirata informático para a “moralização do mundo do futebol”, acrescentando que “há inúmeros processos que resultam do ‘Football Leaks’. A acusação espanhola contra o senhor Nelio, Doyen e outros cúmplices refere expressamente o 'Football Leaks' como a origem da informação”.

Relativamente à medida de coação decretada, o advogado considera que é mantida “por um único crime que é da tentativa de extorsão” e por essa razão é “naturalmente contra a prisão preventiva”.

A fase instrutória do debate, em que se decide se o processo segue para julgamento e em que termos, começou esta quarta-feira, em Lisboa, e a defesa de Rui Pinto tem como estratégia diminuir o número de crimes de que o “hacker” está acusado, que, neste momento, são 147.

A decisão da instrução será conhecida a 13 de janeiro.