Tempo vai piorar nas próximas 48 horas. O que fazer para se proteger

Alerta ainda para a necessidade de garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas; ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção reforçada em relação à possibilidade de queda de ramos e árvores; evitar praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

Avisa ainda que, tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) - que colocou cinco distritos de Portugal continental sob aviso laranja (o segundo mais grave) -, há ainda a possibilidade de inundações de "estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem" e de formação de lençóis de água na estrada, além da queda de ramos de árvores, danos em estruturas montadas ou suspensas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu, esta quarta-feira, um aviso à população por causa do agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Aveiro estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o IPMA. O aviso laranja vigora entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.

A chuva levou também o IPMA a emitir aviso amarelo para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria até às 03h00 de quinta-feira.

Foram também colocados sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra devido ao vento forte, com rajadas até 85 quilómetros por hora, em especial no litoral, e até 110 quilómetros nas terras altas.

Este aviso amarelo para o vento vai estar em vigor entre as 15h00 de hoje e as 21h00 de quinta-feira.

Sob aviso amarelo estão ainda os distritos de Viana do Castelo, Braga, porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros até às 06h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 95 quilómetros por hora entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.