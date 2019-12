Macau 20 anos. Entre a "erosão das liberdades" e elogios à grande China, será que o estatuto especial está em "jogo"?

TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA DE MACAU

Portugal administrou Macau durante 442 anos e foi na sequência da revolução de 1974 que, no âmbito do processo geral de descolonização, chegou a ser ponderada a entrega imediata de Macau à República Popular da China. Mas foram os próprios chineses a recusar a oferta súbita e a sugerirem alguma calma. As negociações iniciaram-se nos anos 80 e a 13 de abril de 1987 foi assinada a Declaração Conjunta Luso-Chinesa, em que se assegurou a transferência da administração de Macau. A cerimónia oficial aconteceu a 20 de dezembro de 1999.

20 anos depois, Macau assinala a data com a presença do Presidente Xi Jinping e a ocasião será aproveitada para empossar o novo líder do Governo macaense, Ho Iat Seng. Nem o Presidente, nem o primeiro-ministro, de Portugal foram convidados para as cerimónias comemorativas. A representação portuguesa é assegurada pelo cônsul-geral em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves.