Austrália regista o dia mais quente de sempre

A Austrália registou esta terça-feira o dia mais quente de sempre, com a temperatura média nacional a atingir os 40.9ºC. O recorde anterior, registado a 7 de janeiro de 2013, foi fixado nos 40.3ºC.

A informação é avançada pela agência estatal de meteorologia, que adianta que as temperaturas no interior do país chegaram a ultrapassar os 45.ºC.

Para esta quarta-feira está prevista uma nova onda de calor e é possível que os termómetros registem novo recorde.