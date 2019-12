Caleb Ewan fica na Lotto-Soudal até 2022

Caleb Ewan renovou contrato com a Lotto-Soudal até ao final da época de 2022, conforme anunciou a equipa belga, esta quarta-feira, no site oficial.

O ciclista australiano, vencedor de etapas nas três grandes Voltas, chegou à Lotto-Soudal no início de 2019. O casamento foi bem-sucedido: contabilizou dez vitórias, incluindo três etapas no Tour e duas no Giro.



"Senti-me tão confortável na equipa desde o primeiro momento que simplesmente soube que, se a oportunidade surgisse e quisessem ficar comigo, ficaria feliz por prolongar o meu contrato por um período mais longo", assumiu Ewan, citado pelo site oficial da equipa.



Caleb Ewan, de 25 anos, é um dos melhores "sprinters" da atualidade. Na Volta a França de 2019, foi segundo classificado em pontos, apenas atrás do eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe).