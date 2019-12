OE 2020. “Medidas na direção certa, mas tão pouco ambiciosas”

O Orçamento do Estado apresentado na terça-feira pelo ministro das Finanças tem

“medidas que vão na direção certa, mas que depois são tão pouco ambiciosas”, diz Jacinto Lucas Pires.

No espaço de comentário no programa As Três da Manhã, nesta quarta-feira, Lucas Pires dá como exemplo a redução no IRS para as famílias com dois filhos, desde que tenham menos de 3 anos.

“Tens de ter gémeos para conseguir”, acrescenta Henrique Raposo, que vê no documento “um pouco a continuidade do que tivemos ao longo da geringonça”, com “uma enorme carga fiscal e um rigor enorme do Centeno”.

Jacinto Lucas Pires também critica a continuidade, dizendo que “o tempo político mudou” e ainda ninguém parece ter percebido.