Santa Clara procura recuperar "essência" frente ao FC Porto

O treinador do Santa Clara, João Henriques, espera que, frente ao FC Porto, nos oitavos de final da Taça de Portugal, a equipa "limpar a imagem" deixada na goleada sofrida frente ao Sporting e recupere a "essência" que a levou a obter bons resultados e classificações.

"Primeiro, esta premissa: voltar a ser aquilo que somos, a nossa essência, que é reconhecida por toda a gente. Organizados, competentes, competitivos. São as palavras que nós precisamos para enfrentar adversário difícil, numa competição diferente, onde já igualámos o melhor registo do Santa Clara, mas vamos querer melhorar", sublinhou o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

O FC Porto é uma "equipa supercompetente". No entanto, João Henriques acredita que, se o Santa Clara conseguir ser "organizado, competente e competitivo", poderá "discutir a eliminatória até ao fim".

Recuperar a dignidade

Na segunda-feira, o Santa Clara - que não vence há sete jogos da I Liga - foi goleado (0-4) , em casa, pelo Sporting. João Henriques admite que ele e os jogadores estão feridos "na dignidade, como profissionais":

"Queremos dignificar clube e região e limpar a imagem deixada no último jogo, que foi uma equipa que não teve comprometida com aquilo que são as suas ideias e o seu ADN. É o nosso ponto de honra."



Apesar dos resultados negativos, e de terem havido dois despedimentos recentes, na I Liga, João Henriques está "tranquilíssimo" quanto ao futuro. "Esta questão nunca é tabu", frisou o treinador. "Somos muito frontais e claros, sabemos o que queremos e para onde vamos", insistiu.

Os açorianos tentam recuperar a "essência" na quinta-feira, às 19h15, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Santa Clara terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.spao.pt.