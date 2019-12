Sá Pinto acredita que o Braga merecia "algo mais" frente ao Benfica

Ricardo Sá Pinto acredita que a reação do Sporting de Braga ao golo da reviravolta do Benfica era merecedora de outro desfecho que não a derrota, que afastou a equipa arsenalista da Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, no final do jogo, o treinador do Braga disse que, "apesar do bom início do Benfica na segunda parte", o golo da vitória "não foi justo naquele momento". A resposta do Braga merecia mais:

"Sofremos o golo numa altura em que acho que não era merecido e isso limitou-nos as opções e aspirações para seguir em frente na Taça. A equipa está de parabéns, porque foi forte, reagiu. Penso que justificámos, depois, algo mais. Tivemos aquela grande ocasião do Paulinho, que eu gostava que tivesse entrado, porque o desfecho final podia ser diferente."

No cômputo geral, Sá Pinto acredita que o Braga "teve uma abordagem ao jogo muito inteligente e soube perceber e respeitar a qualidade do Benfica". Os encarnados tiveram mais bola, no entanto, o técnico explica que isso foi, também, provocado pelo Braga, que exibiu "bons momentos e personalidade" nos momentos em que teve a bola.

"Chegámos bem [à área adversária], tivemos oportunidades e fizemos o golo. Não é possível parar tudo do Benfica, que tem muita qualidade, mas na primeira parte o resultado [empate por 1-1] era justo", assumiu.