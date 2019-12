Presidente do Sporting da Covilhã lamenta saída de Ricardo Soares

José Mendes, presidente do Sporting da Covilhã, lamenta a saída de Ricardo Soares para o Moreirense. O treinador já foi oficializado no clube minhoto, tendo assinado por uma época e meia. Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube serrano diz que Ricardo Soares deixou um bom trabalho.

"Na altura do Natal, na altura de boas festas, recebemos uma notícia triste, porque estávamos a fazer uma época dentro daquilo que tínhamos programado e perder o treinador numa altura destas, ainda para mais um homem sério, correto e trabalhador, surpreendeu-nos. Mas temos de estar preparados para estas coisas e prontos para resolver estas situações. É difícil na hora quando recebemos a notícia, mas também ficamos agradados, porque significa que estamos a escolher bem, visto que os treinadores do Sporting da Covilhã têm dado o salto para a I Liga e isso também nos deixa orgulhosos do trabalho que temos feito", diz.

Quanto ao sucessor, o presidente dos leões da serra diz que ainda não pensou no assunto. Paulo Gomes, treinador da equipa B, vai assumir a equipa no sábado, no jogo da Taça da Liga contra o Vitória de Guimarães.



"Neste momento, em relação a um ou outro treinador que possa vir, ainda não me debrucei sobre esse assunto. Não estou preocupado nem com pressa, até porque já resolvi o problema interinamente: vão ficar o Paulo Gomes e o Luciano a tomar conta da equipa para o jogo de sábado da Taça da Liga contra o Vitória de Guimarães. Só depois irei debruçar-me sobre o assunto, pensar e ver quem é que se vai buscar", afirma.



O Sporting da Covilhã já esteve em primeiro lugar na II Liga, ocupa nesta altura o 7.º lugar a 13 pontos do líder, embora com menos um jogo. José Mendes recorda que o objetivo traçado no início da época passava pela manutenção.

"O Sporting da Covilhã quando começa o campeonato só pode pensar na manutenção. Nunca dissemos que queriamos subir de divisão. O trabalho é feito e, conforme vão decorrendo as jornadas, vamos vendo como correm as coisas. Primeiro, o que interessa é a manutenção e, depois da manutenção, pode-se pensar em atingir outras metas", concluiu.