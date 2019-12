Presidente do Boavista terá sido constituído arguido

Houve um total de 13 buscas: as duas SAD's em causa, dois escritórios de advogados e dois cofres bancários do Norte.

A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária realizaram buscas no Estádio do Bessa, esta quarta-feira. Em causa, estão alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. Também houve buscas na SAD do Grupo Desportivo da Gafanha , em Ílhavo, distrito de Aveiro.

O presidente do Boavista, Vítor Murta, terá sido constituído arguido durante as buscas realizadas, durante a manhã desta quarta-feira, à sede do clube . A informação está a ser avançada pelo " Jornal de Notícias ".

Ligações norte-americanas

Fonte ligada ao processo adianta à Lusa que o branqueamento de "milhões de euros" que levou às buscas envolvia uma sociedade americana, uma empresa de eventos e advogados vinculados às agremiações desportivas Boavista e Gafanha. O branqueamento seria feito através de um “carrossel de faturas falsas”.

Advogados ligados a estes procedimentos eram, ainda segundo a fonte, Vítor Murta, que é presidente do Boavista, e Mário dos Santos Paiva, advogado de Direito do Desporto. A SAD do Boavista comunicou que "está a colaborar com as autoridades para que tudo fique esclarecido".

Uma das buscas para as quais as autoridades policiais tinham mandado era ao que supunham ser, precisamente, o gabinete de Mário dos Santos Paiva, nas instalações da sociedade de advogados do Porto cotitulada por Nuno Cerejeira Namora. Porém, encontraram o gabinete vazio.

