A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária estão a realizar buscas no Estádio do Bessa, sede da SAD do Boavista, segundo o "Jornal de Notícias".

De acordo com a publicação, em causa estão alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. Decorrem ainda buscas domiciliárias e não domiciliárias na região do Grande Porto.

[em atualização]