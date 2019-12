Moreirense anuncia Ricardo Soares como treinador

O Moreirense anunciou Ricardo Soares como novo treinador, tal como Bola Branca tinha avançado. O contrato é válido até ao final da próxima temporada.



"O Moreirense informa que chegou a acordo com o treinador Ricardo Soares para assumir o comando técnico da equipa por uma época e meia. Ricardo Soares já irá orientar a equipa no jogo treino em Felgueiras", pode ler-se.

O treinador de 45 anos tinha chamado à atenção no Sporting da Covilhã, que liderou a II Liga durante várias jornadas no arranque do campeonato, mas que não vencia desde o início de novembro. Ricardo Soares é o sucessor de Vítor Campelos, demitido após a vitória frente ao Belenenses.



Esta será a terceira experiência do técnico de 45 anos de Felgueiras na I Liga, após ter representado o Desportivo de Chaves, em 2016/17, e o Desportivo das Aves, em 2017/18. Lixa, Felgueiras, Ribeirão, Vizela e Académica são outros dos clubes no currículo do treinador.

O Moreirense ocupa o 11º lugar da tabela, com 17 pontos, a dois do sexto lugar, ocupado pelo Rio Ave.