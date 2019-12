Mercado começa a aquecer nas manchetes

O caso do túnel do Jamor e o mercado de transferências são os destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira, dia 18 de dezembro.

"Quero é descobrir o boi", escreve "O Jogo", em referências às declarações irónicas de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, sobre o caso do túnel do Jamor.

"Record" escreve que o Benfica está interessado em Weigl, médio do Dortmund, enquanto que o "Record" fala do interesse do Sporting em Lourency, avançado do Gil Vicente.

As declarações de Acuña e Battaglia no caso Alcochete, o jogo entre Benfica e Braga, da Taça de Portugal, e a vitória do Flamengo de Jorge Jesus nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes são outros destaques das manchetes.