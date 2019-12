José Mota de saída do Desportivo de Chaves

José Mota está de saída do Desportivo de Chaves, sabe Bola Branca.

O treinador, de 55 anos, que desceu com os transmontanos na temporada passada, não resiste aos maus resultados. O Chaves está no oitavo lugar da II Liga, a 12 pontos dos lugares de subida, e soma uma série negativa de quatro encontros sem vencer, três deles com derrotas.

Ao que Bola Branca apurou, o sucessor já está escolhido. Trata-se de César Peixoto, que recentemente deixou a Académica.



José Mota já não deverá estar no banco de suplentes do Chaves no domingo, frente ao FC Porto, para a Taça da Liga. Resta saber, contudo, se César Peixoto já estará em Chaves a orientar a equipa transmontana.