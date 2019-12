Daniel Ramos no Boavista para melhores exibições

O grande objetivo de Daniel Ramos é melhorar a qualidade de jogo do Boavista, sem prejuízo dos bons resultados obtidos por Lito Vidigal.

"O futebol é bonito é a ganhar. Quando conciliamos a exibição ao resultado positivo, tudo é dourado. Queremos modificar a nossa forma de jogar. Queremos um futebol mais atrativo", assumiu o novo treinador, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de apresentação.

Daniel Ramos revelou que houve "recetividade dos jogadores" relativamente à ideia de jogo apresentada, "o que torna tudo mais fácil".

O técnico está ciente de que o Boavista "é uma grande responsabilidade" e acredita que está "preparado para responder a este grande desafio":

"Tenho vindo a trabalhar no sentido de procurar algo mais para a minha carreira e este é mais um passo. O Boavista é um grande do futebol português, que se está a reerguer e quer recuperar a dimensão que já teve, está num caminho ascendente, está a dar passos seguros e quer fazê-lo de forma sustentada. Espero fazer parte desse crescimento."

No final, que tenha valido a pena

Daniel Ramos espera que a aventura no Bessa "corra bem" e tem um objetivo traçado. "É o desejo e a vontade de que todos consigamos chegar ao final da época e que os jogadores me digam: 'Valeu a pena, mister, porque todos nós vamos sair valorizados'", salientou.

Daniel Ramos assinou um contrato de meio ano, até ao final da época. No entanto, o técnico, de 48 anos, garantiu que a curta duração do vínculo não traduz uma menor confiança da direção no seu trabalho:

"Foi meia época, como podiam ser três. O que nos preocupa é o imediato. Se for do agrado de todos, a qualquer momento, isto pode ser prolongado. O presidente transmitiu-me plena confiança."

O Boavista ocupa, atualmente, o 9.º lugar da I Liga, com 18 pontos, os mesmos que o Braga, que está no 8.º posto. Os axadrezados vêm de duas derrotas no campeonato, frente a Benfica e Marítimo. A equipa já não está em competição na Taça de Portugal e na Taça da Liga.