Covilhã confirma transferência de Adriano Castanheira para o Paços de Ferreira

Adriano Castanheira vai reforçar o Paços de Ferreira em janeiro, segundo confirmou o presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, em declarações a Bola Branca.

"É uma perda para nós porque é bom jogador. Na minha maneira de estar na vida só faz falta quem está. Quando o Adriano não estiver, teremos outro no lugar dele que irá ser tão bom ou melhor. Ele vai sair para o Paços de Ferreira, posso confirmar. Vai ser apresentado em breve, mas está tudo acordado. É um jogador da nossa terra, da nossa formação, mais um que dá o salto para a I Liga, e nós vamos continuar para um dia lá chegarmos todos juntos", disse.

O acordo ficou fechado na noite de terça-feira, com os dirigentes do Paços de Ferreira a deslocarem-se até à Covilhã para fechar o negócio, com a presença do representante do atleta, Nuno Correia.

Castanheira vai ser reforço do Paços de Ferreira a troco de uma verba a rondar os 50 mil euros, sendo que o Sporting da Covilhã reserva uma percentagem do passe do jogador. O avançado vai assinar contrato válido por duas épocas e meia, até junho de 2022.

O avançado de 26 anos, figura da II Liga na última temporada e na primeira volta desta época, tinha vários clubes interessados no principal escalão do futebol português, mas foram os castores que fecharam a sua segunda contratação no mercado de janeiro, depois de Stephen Eustáquio.

Castanheira foi formado no Covilhã e FC Porto e realiza a quinta temporada no clube serrano. O avançado passou pelo Campeonato de Portugal entre 2015 e 2018, no Benfica de Castelo Branco e União de Leiria, e regressou ao Covilhã em 2018. Na última temporada apontou oito golos e foi peça-chave para o 6º lugar conquistado na II Liga.



Esta temporada, Castanheira leva seis golos e duas assistências e foi ainda um dos destaques no empate a uma bola contra o Benfica, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.