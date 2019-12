Cinco clubes não apresentam comprovativo de cumprimento salarial

A Liga de Clubes anunciou, em comunicado, que cinco clubes não apresentaram todos os comprovativos de cumprimento salarial a que estão obrigados.

Varzim, Vilafranquense, Cova da Piedade e Académica não apresentam, de todo, a documentação a que estavam obrigados, enquanto que o Belenenses SAD apresentou de forma incompleta.

De acordo com o comunicado, as cinco SAD foram "notificadas para em 15 dias fazerem demonstração do cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro".

Belenenses e Varzim reagem

O emblema da I Liga esclareceu que a documentação incompleta deve-se a um "lapso exclusivamente imputável à Belenenses SAD", relacionado com os contratos da equipa técnica de Silas e Ljujic, jogador que deixou o clube.

Já o Varzim garante que "os compromissos salariais foram devidamente cumpridos" e que, "oportunamente, será diviulgado um novo comunicado a esclarecer com detalhes esta ocorrência".