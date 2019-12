Canelas está nos quartos de final da Taça de Portugal

O Canelas garantiu a presença nos quartos de final da Taça de Portugal, esta quarta-feira, com uma vitória no terreno do Sertanense, por 0-1.

Foi com um golo solitário do ganês Baba Zakari, aos 16 minutos, que o clube de Vila Nova de Gaia se tornou a única equipa do Campeonato de Portugal, até agora, a figurar entre as oito melhores da prova.

O Canelas é a quarta equipa a apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal. As três primeiras foram Académico de Viseu (1-0 ao Chaves), Varzim (2-1 ao Anadia) e Rio Ave (0-2 ao Marinhense).