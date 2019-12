Buscas no Estádio do Bessa adiam apresentação de Daniel Ramos para a tarde

As buscas que a Polícia Judiciária está a realizar no Estádio do Bessa obrigaram o Boavista a adiar a apresentação do novo treinador, Daniel Ramos, para a tarde, às 15h00.

A contratação do técnico é já uma realidade confirmada, uma vez que o treinador foi visto a entrar nas instalações onde iria ser apresentado às 11h00.

Daniel Ramos será o sucessor de Lito Vidigal, demitido na terça-feira. Em causa estarão suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais.