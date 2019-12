Bruno Lage não deve rodar a equipa contra o Braga, defende Sousa

José Sousa, antigo lateral do Benfica e Sporting de Braga, acredita que as águias são favoritas no duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Em declarações a Bola Branca, o atual treinador dos juniores do Alenquer e Benfica não espera grande rotatividade por parte de Bruno Lage.

"Julgo que não, porque a gestão que tem sido feita por parte do Bruno Lage tem sido interessante naquilo que é a sequência de jogos que estes jogadores têm feito. Joga-se mais, treina-se menos, portanto o Lage tem que fazer uma gestão daquilo que que é o treino e, a partir daí, acho que não vai ter qualquer problema, apesar de ter repetido bastante o onze que tem tido ultimamente", começa por dizer.

O Benfica atravessa a melhor fase da época com triunfos frente a Boavista, Zenit e Famalicão. O Braga vem de derrota em casa com o Paços de Ferreira para a Liga e apresenta-se na Luz com menos um dia de recuperação que o Benfica.

José Sousa atribui o favoritismo ao Benfica. Quanto ao Braga, o antigo jogador levanta uma incógnita: se será o da Liga ou o Braga da Liga Europa

"Antes de mais um jogo bastante difícil, complicado, mas, acima de tudo, um bom jogo de futebol. Equipas em momentos bastante diferentes. Um Sporting de Braga, no campeonato, tem deixado a desejar com os últimos resultados. Na Liga Europa, o Sporting de Braga está fantástico. De qualquer forma, não sabemos que Sporting de Braga é que vamos ver, se o da Liga Europa ou se o do campeonato, perante um Benfica fortíssimo, naquilo que são as últimas jornadas com goleadas atrás de goleadas, inclusive na Liga Europa. Portanto um Benfica muito motivado, além de favorito, acho que está num muito melhor momento que o Sporting de Braga", disse.

Nesta entrevista a Bola Branca, José Sousa reconhece que o jogo da Taça tem características próprias. As duas equipas que estarão frente a frente na Luz querem a Taça mas dão prioridade ao campeonato.

"É a prova rainha do nosso campeonato, portanto é aquilo que, como é óbvio, ambicionam. Será sempre, campeonato, Taça de Portugal, competições europeias e depois a Taça da Liga. Sem dúvida que é uma competição que ambas as equipas querem ganhar. É um jogo distinto, porque é apenas um jogo. Acaba por ser uma situação onde um bom jogo por parte do Sporting de Braga pode-o colocar numa situação bastante favorável na Taça de Portugal, portanto tudo pode acontecer. De qualquer forma, quem perder esta eliminatória pode ficar numa posição um bocadinho fragilizada", remata.

O jogo no Estádio da Luz está marcado para as 20h45 desta quarta-feira, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.