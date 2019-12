Boavista "está a colaborar com as autoridades" após buscas na SAD

O Boavista "está a colaborar com as autoridades para que tudo fique esclarecido o mais rapidamente possível", segundo anunciou o clube axadrezado após as buscas da Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária no Estádio do Bessa.

O clube diz que "só mais tarde" poderá "abordar o tema com maior clareza", e garante que "ninguém dos quadros do Boavista foi alvo de buscas domiciliárias".

A PJ já confirmou, em comunicado, que também outra SAD, a do Gafanha, foi alvo de buscas: "Foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias (que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários), realizadas nos Concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro".

Em causa estão alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, atraves da "não entrega da prestação tributária devida, e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento de atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos".

"Os suspeitos envolvidos serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos. Para o branqueamento foram usados mecanismos como a aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos", acrescenta.