Boavista adia apresentação do novo treinador

Inicialmente prevista para as 11h00 e depois de adiada para as 15h00, a conferência de imprensa de apresentação de Daniel Ramos, como novo treinador do Boavista, foi cancelada. De acordo com informação veiculada pelo clube, a cerimónia acontecerá na quinta-feira, em hora a determinar.

O dia, no Bessa, fica marcado pelas buscas da Polícia Judiciária e da Autoridade Tribuária. Em causa estão alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. A SAD do Boavista comunicou, entretanto, que "está a colaborar com as autoridades para que tudo fique esclarecido".

Daniel Ramos sucede a Lito Vidigal, que acordou rescisão de contrato na terça-feira. A mudança de treinador acontece numa altura em que o Boavista ocupa o 9.º lugar da I Liga. Daniel Ramos, de 48 anos, ficará ligado ao clube até ao final da época. O treinador estava sem clube, desde que deixou o Rio Ave, no fim da temporada passada.