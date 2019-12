Ronaldo, Félix e Fernando Santos finalistas dos Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo, João Félix e Fernando Santos estão nomeados para o prémio "Globe Soccer Awards".









Fernando Santos, Cristiano Ronaldo e João Félix estão na lista dos finalistas dos Globe Soccer Awards, revelou esta quarta-feira a organização.



O selecionador português concorre ao prémio de treinador do ano com Jurgen Klopp (Liverpool) e Erik ten Hag (Ajax).



Por sua vez, o avançado da Juventus vai disputar o galardão de jogador do ano com Salah (Liverpool), Van Dijk (Liverpool) e Lionel Messi (Barcelona) enquanto Bernardo Silva caiu da lista inicial.



João Félix (Atlético de Madrid) está nomeado para jogador revelação e tem a concorrência de Jadon Sancho (Dortmund), Ansu Fati (Barcelona) e Erling Haaland (Salzburgo).



Por último, Jorge Mendes está nomeado para o prémio de melhor agente do ano depois de ter sido distinguido no ano anterior.



Os vencedores do prémio organizado pela Associação de Empresários de Jogadores (EFAA) e pela Associação de Clubes Europeus (ECA) são conhecidos na gala da 11.ª edição da Gobe Soccer Awards, marcada para 29 de dezembro.



Confira todos os nomeados:





Jogador do Ano: Virgil Van Dijk (Liverpool), Mo Salah (Liverpool), Ronaldo (Juventus) e Messi (Barcelona);





Jogadora do Ano: Alex Morgan (Orlando Pride), Lucy Bronze (Lyon), Megan Rapinoe (Reign FC) e Amandine Henry (Lyon);





Jogador Revelação: Félix (Atl. Madrid), Sancho (Dortmund), Ansu Fati (Barcelona) e Haaland (Salzburgo);





Clube do Ano: Ajax, Liverpool e Lyon (feminino);





Treinador do Ano: Klopp (Liverpool), ten Hag (Ajax) e Fernando Santos (Portugal);





Agente do Ano: Mino Raiola, Jorge Mendes e Federico Pastorello;





Melhor Diretor Desportivo: Abidal (Barcelona), Andrea Berta (Atl. Madrid), Igli Tare (Lazio) e Overmars (Ajax);