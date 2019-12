Pacto de não agressão entre Barcelona e Real Madrid

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, desta quarta-feira, terminou empatado, sem golos.

O encontro assumia particular relevo devido ao clima político de crispação que se vive na Catalunha, que pretende obter a independência de Espanha. No entanto, os desacatos resumiram-se ao exterior do Camp Nou, com o balanço final de nove detenções e 46 feridos.

Os Mossos d'Escuadra carregaram e dispararam balas de plástico sobre protestantes independentistas radicais, que incendiaram contentores.

Em campo, apesar dos protestos do Real Madrid, por um alegado penálti que terá ficado por assinalar, de Rakitic sobre Varane, não houve balas nas balizas. O primeiro clássico da época foi um pacto de não agressão.

Com este empate, Barcelona e Real Madrid continuam igualados no topo da tabela da La Liga. Ambas as equipas têm 36 pontos, mais cinco que o Sevilha, terceiro classificado, e mais seis que o Getafe, quarto.