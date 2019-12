Pela primeira vez desde o 25 de Abril, a proposta de Orçamento do Estado (OE), ontem divulgada, apresenta um excedente. Todas as anteriores vinham com um déficit. Por isso, segundo o ministro das Finanças, é um OE histórico.



O pequeno excedente orçamental (0,2% do PIB) deveria servir para pagar, pouco que fosse, parte da enorme dívida pública portuguesa, como recomendou o Presidente Marcelo. Entretanto, este símbolo de “contas certas” ajuda a manter o atual prestígio de Portugal nos mercados financeiros e os consequentes juros baixos.

Muitas coisas da proposta de OE serão para negociar. Seja à esquerda (abstenção de um dos antigos parceiros da “geringonça”) ou mais à direita (votos do PAN e dos três deputados madeirenses do PSD). Por isso muitas disposições da proposta poderão mudar, sendo prematuro contar já com elas.

Atenção que deverão ocorrer mudanças mesmo depois de aprovado o texto final do OE, em janeiro. As cativações e outros travões à despesa pública acabam por modificar numerosas disposições que, nas primeiras semanas após conhecido o OE, captam as simpatias dos portugueses.

E há uns “rebuçados” que também servem a propaganda governamental, mas cujo alcance é muito limitado – por exemplo, a redução do IRS para famílias com dois filhos até três anos de idade; ou a diminuição do IRC para micro-empresas. Talvez haja mais algum dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, mas agitar a bandeira dos 800 milhões de euros é enganador.

Nem tudo mudará, infelizmente. Mantem-se a alergia a reformas na Administração Pública, o que permitiria tentar fazer o mesmo com menos gasto público. A carga fiscal não diminuirá, pelo contrário. E o investimento público continuará a ser o parente pobre dos gastos do Estado.

Em suma, é um OE de continuidade.