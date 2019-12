Weigl entra na rota de interesses do Benfica

Julian Weigl pode ser um dos alvos do Benfica para a reabertura do mercado de transferências, em janeiro, segundo escrevem os jornais "Record" e "Bild".

De acordo com os jornais, representantes das águias já entraram em contacto com o agente de Weigl para perceber as condições financeiras da transferência, sendo que o Dortmund apenas aceitará 20 milhões de euros, valor que o Benfica pretende reduzir.

Samaris e Fejsa podem estar na porta de saída já em janeiro e Weigl é um dos jogadores cobiçados pela equipa de Bruno Lage.

Weigl, formado no TSV 1860 Munique, chegou ao Dortmund em 2015/16. Foi titular indiscutível nas duas primeiras temporadas, mas tem perdido espaço. Esta época, soma 19 partidas e aproveita as lesões de Alex Witsel e Delaney para voltar a ganhar espaço, sendo que ocupa uma posição de suplente na hierarquia do treinador Lucien Favre.

Bruno Lage, treinador do Benfica, recusou comentar alvos de transferências para o mercado de janeiro, na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Braga, para a Taça de Portugal.