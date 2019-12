Bruno Lage salienta justiça da vitória do Benfica sobre o Braga

Bruno Lage considera que o Benfica foi justo vencedor na receção ao Braga, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal.

"Fizemos um jogo consistente e sólido, criámos várias oportunidades de golo e, como tal, acho que somos os justos vencedores e, merecidamente, seguimos em frente na Taça", afirmou o treinador do Benfica, em declarações à RTP, no final da partida.



Bruno Lage não considera que o facto de ter derrotado o Benfica, outro candidato à vitória final na Taça, obrigue o Benfica a vencer a prova:

"A nossa forma de olhar para o trabalho é um jogo de cada vez. A obrigação é sempre máxima. Independentemente da competição, queremos sempre vencer o próximo jogo. A nossa obrigação é sempre vencer, por isso, não há exigência maior ou menor agora."

No sábado, o Benfica tem um jogo decisivo para o futuro na Taça da Liga, no terreno do Vitória de Setúbal. Questionado sobre se vai rodar a equipa, Bruno Lage deu uma "não-resposta". "Nós temos sido coerentes e, na Taça da Liga, vamos manter essa coerência", sublinhou.