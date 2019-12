​Serralves fecha o ano com exposição "Estás Aqui: Vinte Anos de Artes Performativas"

A Fundação de Serralves, no Porto, fecha o ano de 2019 com a inauguração da exposição "Estás Aqui: Vinte Anos de Artes Performativas em Serralves", assinalando o 30.º aniversário da fundação e o 20.º do Museu de Arte Contemporânea.



Um palco com auscultadores para se ouvirem testemunhos reais das memórias dos espetáculos que os artistas, programadores e visitantes retiveram nos últimos 20 anos a visitar o Museu de Serralves é um dos destaques dos três curadores da exposição, Cristina Grande, Pedro Rocha e Ricardo Nicolau.

"O palco também vai servir para ouvir testemunhos de assíduos espectadores dos programas do Serviço de Artes Performativas dos últimos 20 anos", desvendou Ricardo Nicolau, durante uma conferência de imprensa hoje, referindo que foi pedido aos "cúmplices" que descrevessem um espetáculo que os tivesse marcado.

A exposição "Estás Aqui: Vinte Anos de Artes Performativas em Serralves" apresenta também uma espécie de livro que só vai existir nas paredes do Museu de Arte Contemporânea até 22 de março de 2020 e que nunca vai ser publicado.

É uma publicação cuja existência é feita "exclusivamente nas paredes da Biblioteca de Serralves", conta Ricardo Nicolau, referindo que nesse livro especial podem descobrir-se materiais gráficos, 'posters', fotografias de cena, excertos de textos e plasmas com imagens que documentam as atividades da programação nas duas últimas décadas.

"Não podíamos (...) encerrar da melhor forma, porque se há exposição cuja temática caracteriza, distingue, informa a programação do museu desde o momento em que foi inaugurado é das artes performativas", considerou Ricardo Nicolau, destacando o facto de o museu ter optado por nunca descurar a valorização da "contemporaneidade" e da "transdisciplinariedade" da arte contemporânea.

Entre as dezenas de objetos expostos, o público inicia a viagem ao passado com um 'poster' de "Circa 1968", a exposição inaugural do museu, em 1999, e que prova a orientação da política de aquisição de obras de arte de Serralves, que deu uma "atenção inédita à arte produzida nos anos 1960".

"Foi uma exposição-manifesto, que apresentou em todas as suas galerias, mas também em espaços que surpreendiam os visitantes do edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira, trabalhos dos anos 1960-70, que na sua maioria viriam a integrar a Coleção de Serralves", lê-se no dossiê de imprensa entregue aos jornalistas.

A exposição "Estás Aqui: Vinte Anos de Artes Performativas em Serralves" é inaugurada hoje e vai estar patente na Biblioteca de Serralves até dia 22 de março de 2020.