​Orquestra Metropolitana. Sai Mega Ferreira, entra Miguel Honrado

O ex-secretário de Estado da Cultura Miguel Honrado vai substituir António Mega Ferreira à frente da Orquestra Metropolitana.



Em comunicado enviado à Renascença, a Associação Música, Educação e Cultura (AMEC) que dirige a Metropolitana e três escolas de música confirma a nomeação.

Há duas semanas, o “Expresso” noticiava a saída de Miguel Honrado da administração do Centro Cultural de Belém.

Ao “Público”, o ex-secretário de Estado da Cultura afirmou que não se revia “na orientação do projeto do CCB” por onde passou oito meses. Agora surge a confirmação de que a 1 de fevereiro vai assumir as funções como diretor executivo da AMEC.

Honrado vai substituir António Mega Ferreira que completou 70 anos e que, segundo o comunicado, “entendeu que essa circunstância aconselha a que dê lugar a um novo detentor do cargo, com outra disponibilidade física e, porventura, com novas ideias e novas soluções, capaz de enfrentar os desafios que se avizinham.”

Miguel Honrado é licenciado em História. Exerce desde 1989 cargos na área da produção e gestão cultural.

Entre outros cargos, foi diretor artístico do Teatro Viriato entre 2003 e 2006, tem também exercido atividade docente e pertence desde 2012 ao Conselho Consultivo do Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência – Descobrir. Entre novembro de 2007 e dezembro de 2014 esteve à frente da EGEAC, a Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa.

Em 2014 transitou para a presidência do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II.