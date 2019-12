Castelo de S. Jorge acolhe exposição e venda de produtos feitos em prisões

O Castelo de S. Jorge, em Lisboa, acolhe a partir desta terça-feira uma exposição de objetos e venda de produtos feitos em estabelecimentos prisionais e correcionais de todo o país.

“Vamos inaugurar na sala Ogival do Castelo de S. Jorge esta exposição muito particular chamada ‘Artes e Ofícios no Trabalho Prisional e Correcional’, uma iniciativa da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais”, adiantou a presidente da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa, Joana Gomes Cardoso.

A mostra vai estar no Castelo de S. Jorge até ao dia 23.

Esta exposição pretende mostrar os objetos produzidos por reclusos maiores, mas também pelos menores que estão em centros correcionais de todo o país.

“Nós, da EGEAC, achámos que o Castelo de S. Jorge era um sítio interessante [para acolher a mostra]. Desde logo pela sua dimensão simbólica como o monumento mais visitado do país, mas justamente por não se tratar apenas de um monumento. Queremos também que seja e é um instrumento de serviço publico ao serviço de todos e desta população que está mais condicionada”, realçou.

Joana Gomes Cardoso adiantou que os objetos que vão estar em exposição e à venda foram desenvolvidos pelos reclusos durante a formação profissional e a ocupação laboral.

“Estamos a falar de vários objetos ligados à agricultura, marcenaria, cerâmica, entre outros, e que resultam de uma formação ao longo do ano naqueles estabelecimentos”, disse.