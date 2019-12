Contestação dos adeptos e palavras de Varandas. A todos, Sousa Cintra exige respeito

José de Sousa Cintra exige respeito pelo Sporting e apela à união no clube, depois dos incidentes nos Açores, com cântigos de apoio ao ataque na Academia, em 2018, e que motivaram duras críticas do presidente Frederico Varandas, que falou em ”escumalha sem lugar no clube”.

O antigo presidente, que também assegurou a transição entre Bruno de Carvalho e Varandas, pede respeito a todos, incluíndo Varandas.

"Eu acho que o Sporting deve ser respeitado. Acho que o respeito é uma coisa muito bonita, deve acontecer entre todos e não estas guerras. Nunca ninguém ganhou nada com isso e as guerras não interessam a ninguém. É indispensável que haja união, paz e tranquilidade no clube", disse em entrevista a Bola Branca.

O Sporting subiu ontem ao terceiro lugar com a vitória sobre o Santa Clara. Nestas declarações a Bola Branca, Sousa Cintra aplaude a equipa e aponta, agora, ao segundo posto da tabela.

"Dou os parabéns à equipa. Jogou muito bem e o Sporting conseguiu um lugar no pódio. É importante para o clube ficar sempre nos primeiros lugares. Se não fica em primeiro, que fique, pelo menos, em segundo. Agora é continuar com os sucessos que é aquilo que os sportinguistas querem. Ver o Sporting a ganhar com paz e harmonia. Estamos na época de Natal convém que haja um bom entendimento entre todos para que a alegria e a confiança voltem ao clube", rematou.