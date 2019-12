Ataque a Alcochete. Battaglia conta que foi ameaçado e levou com garrafão de 25 litros

Rodrigo Battaglia recordou, esta terça-feira, em tribunal, o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018.

O médio argentino, de 28 anos, foi ouvido na 14.ª sessão do julgamento do ataque, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa. Battaglia contou que entraram no balneário "entre 30 a 40 pessoas com o rosto tapado", em grupos de duas a três pessoas, e gritaram pelo seu nome e os de Rui Patrício, William Carvalho e Marcus Acuña.

“Nunca tentaram falar connosco. Disseram que não merecíamos usar a camisola do Sporting e começaram a pancadaria. Vieram ter comigo quatro a cinco indivíduos. Deram-me socos na cara, no peito e nos braços. Ameaçaram-me de morte e atiraram-me um garrafão de água de 20 a 25 litros", contou Rodrigo Battaglia, por videoconferência.

O internacional argentino assume que ficou "com medo" e que, após o ataque, ligou à namorada, "para não sair de casa", uma vez que temia que fosse levado a cabo ataque semelhante na rua. O medo persiste:

“Desde essa altura, sempre que perdemos um jogo, fico com receio que isto volte a acontecer. Isto aconteceu no nosso local de trabalho."

As agressões aos colegas

Battaglia descreveu, também, as agressões de que Marcos Acuña, Rui Patrício, Fredy Montero e William Carvalho foram alvo.

Quanto a Acuña, afirmou que o compatriota “ficou sentado e tentou proteger-se”, mas que foi atingido na cara com socos e pontapés nas pernas por “um grupo de cinco a seis pessoas”.

Patrício e William “tentaram parar com aquilo”, mas também foram agredidos com pancadas na nuca e no corpo, enquanto Montero “levou um soco na cara”.

Após o ataque, Battaglia viu o então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e André Geraldes, diretor desportivo, na Academia. “Só o vi [Bruno de Carvalho] perguntar o que é que tinha acontecido“, afirmou.

A reunião do dia anterior

Rodrigo Battaglia esteve na reunião do dia 14 de maio de 2018, véspera do ataque, entre o plantel e Bruno de Carvalho, na qual estiveram presentes outros elementos do Conselho de Administração.

Nessa reunião, de acordo com o médio argentino, abordaram-se os motivos pelos quais o Sporting perdeu o jogo contra o Marítimo, no dia anterior. Também se falou sobre a reação do Acuña no final da partida, quando o plantel se deslocou para a zona dos adeptos.



Bruno de Carvalho disse que “os adeptos passaram a noite a ligar-lhe a pedir a morada do Acuña“, propondo uma conversa entre o internacional argentino e os adeptos. O jogador aceitou. Battaglia acrescentou que o ex-presidente do Sporting também perguntou aos atletas se estavam com ele, “acontecesse o que acontecesse”.

Battaglia explicou que, após a derrota do Sporting com o Marítimo, na Madeira, a 13 de maio de 2018, estavam adeptos à espera junto do autocarro. O médio revelou que foi falar com eles para os “tranquilizar”.

Quando chegaram ao Aeroporto do Funchal, “havia quatro a cinco pessoas, entre eles o Fernando Mendes”, antigo líder da claque Juventude Leonina, a perguntar por, e a insular Acuña.

“Eu, o William Carvalho e o Jorge Jesus estivemos a falar com esses adeptos. Falei com eles e disse-lhe que somos seres humanos e que também erramos”, elencou Battaglia, esclarecendo que cada um dos três falou com diferentes adeptos.

A outra reunião com Bruno

Battaglia foi, ainda, questionado sobre uma outra reunião, realizada a 7 de abril de 2018, entre o plantel e Bruno de Carvalho, dois dias após a derrota com o Atlético de Madrid. E sobre o "post" no Facebook em que o antigo presidente do clube criticava os jogadores de forma cerrada.

“Foi uma reunião muito nervosa. O presidente teve discussões com Rui Patrício e William Carvalho. Eles eram os capitães e defenderam-nos. O presidente acusou-os de não defenderem o Sporting”, referiu.

O julgamento prossegue na quinta-feira, com as inquirições, de manhã, dos fisioterapeutas Ludovico Marques e Gonçalo Álvaro. O processo continua à tarde, com a continuação da inquirição a Battaglia, seguindo-se a audição de Sebastián Coates.