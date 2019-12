Nos últimos três jogos do Campeonato da Liga os grandes lograram marcar onze golos na totalidade, sem que as redes de qualquer deles fossem ultrapassadas. A isto pode chamar-se mais do que uma goleada, um verdadeiro cabaz de Natal a coincidir com a época festiva que vivemos por esta altura.

É evidente que, mais uma vez, estamos perante aquilo a que com toda a propriedade poderá chamar-se a ausência de qualidade da nossa principal competição futebolística.

Basta olhar para a classificação, após catorze jornadas disputadas, e constatamos a disparidade existente entre a pontuação alcançada pelos diversos competidores.

O caso mais singular, mas provavelmente aquele que terá menor significado, reporta aos trinta e nove pontos do líder Benfica e os seis pontos do Desportivo das Aves. Trata-se, claro, de uma situação anormal, só possível porque a equipa do Vale do Ave não tem sido capaz de ultrapassar as dificuldades que se lhe colocaram desde o início da prova.

Mas, por outro lado, vejamos o que se passa entre o primeiro e o quinto, ou seja, o lote das equipa com direito a aceder à próxima temporada uefeira: enquanto os encarnados já conquistaram 39 pontos, o Vitória de Guimarães, quinto classificado, não conseguiu ultrapassar a barreira dos 21 pontos, ou seja, 18 pontos de diferença.

E, se quisermos olhar para o lado ainda negativo de toda a situação, basta olhar para os vinte e um pontos que já separam, nesta altura, o Benfica do Sporting de Braga, este um adversário tradicionalmente cotado, com presença honrosa na Europa, e que amanhã, por coincidência virá ao estádio da Luz disputar com a equipa da águia a continuidade da Taça de Portugal.

Este claro fosso que existe, e poderíamos citar ainda mais uma mão cheia de exemplos, diz bem do estado actual do futebol português, da sua qualidade, e, sobretudo da sua incapacidade para melhorar o presente estado de coisas.

Seria bom que os responsáveis tentassem desbravar novos caminhos para aquela que é, de todas, a modalidade mais querida dos portugueses.

Só que não há tempo para isso. Há outras prioridades que preenchem esse espaço.