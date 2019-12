Soares confirma potencial que Manuel Machado viu em 2014

Tiquinho Soares confirma, cada vez mais, o potencial que Manuel Machado viu no ponta-de-lança, em 2014, quando o brasileiro chegou à Europa, pela porta do Nacional da Madeira. Em entrevista a Bola Branca, o experiente treinador português elogia a exibição do avançado frente ao Tondela, com dois golos apontados, apesar da forte concorrência que enfrenta no FC Porto.

"O Soares entrou na Europa pela mão do Nacional. Tinha muito potencial, mas muito trabalho para ser feito. Quando olho para ele hoje, confirma aquilo que eu intimamente adivinhei. Esta época, tem muita concorrência na posição que ocupa, mas a rotatividade que o treinador portista tem feito, tem sido feita de forma racional. No que diz respeito a Soares, tem correspondido, do meu ponto de vista. O jogo de ontem e a partida europeia [contra o Feyenoord] sustentam o que estou a afirmar", disse.

Manuel Machado treinou Soares nas temporadas de 2014/15 e 2015/16. Nesse período, apontou 16 golos em 49 jogos disputados. Os bons números valeram a mudança para o Vitória de Guimarães, estadia que durou meia temporada até ao salto para o FC Porto, em janeiro de 2017. Desde então, soma 53 golos em 113 jogos disputados com a camisola portista.

Atualmente, o avançado disputa um lugar no onze inicial com Marega, Aboubakar, Fábio Silva e Zé Luís. Uma época a bom nível pode colocar Soares na rota de uma transferência para uma das melhores ligas europeias, o que não surpreenderia Manuel Machado.

"Só um excecional desempenho pode fazer com que se mantenha de forma mais constante no onze inicial e fazer uma época no sentido de ir para uma ligado 'top-5' da Europa. Não sei se terá espaço, ou não, nesses mercados, mas já vi jogadores portugueses mais jovens que jogam em bons clubes da Alemanha e Espanha e que não têm mais qualidade do que o Soares apresenta agora. É uma questão de mercado, oportunidade e negócio", remata.