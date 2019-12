Pinto da Costa assume desejo, mas não oficializa recandidatura à presidência do FC Porto

Pinto da Costa assumiu o desejo de se voltar a concorrer à presidência do FC Porto, esta terça-feira, embora não tenha oficializado a recandidatura. Algo que deverá fazer apenas em fevereiro ou março.

As eleições estão marcadas para 2020 e, como há quatro anos, Pinto da Costa deverá oficializar a recandidatura apenas dois meses antes. No Jantar de Natal da Comissão de Apoio às Sucessivas Candidaturas de Pinto da Costa à Presidência do FC Porto, o líder azul e branco definiu o grande objetivo para o 15.º mandato: a construção de uma academia para a formação do clube.

"No futuro imediato, é uma academia, que, como já toda a gente sabe, está em fase de ultimar negociações, para poder arrancar. Mas obviamente que em todas as modalidades procuramos sempre fazer melhor, ser melhores e vencer", sublinhou, em declarações aos jornalistas.

Campeonato é possibilidade

Pinto da Costa não fez promessas, contudo, assumiu estar confiante de que o FC Porto será campeão nacional, apesar da desvantagem de quatro pontos para o Benfica:

"Eu convicções não tenho de nada, as minhas convicções são só religiosas. Mas estou altamente esperançado e convencido que podemos ser [campeões]. Agora, infelizmente, não depende só do que fizer o Sérgio Conceição e do que fizerem os jogadores. Há muitos imponderáveis que não podemos controlar."

Quanto à abertura do mercado de transferências, em janeiro, Pinto da Costa alinhou pelo discurso de Sérgio Conceição e referiu que o FC Porto não deverá precisar de ir às compras.