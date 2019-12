FC Porto prepara "oitavos" da Taça com Danilo a 100%

O FC Porto arrancou, esta terça-feira de manhã, a preparação para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, contra o Santa Clara, horas após a vitória por 3-0 frente ao Tondela, para a I Liga.

Sérgio Conceição tem todo o plantel à disposição e não há qualquer ocorrência a registar no boletim clínico, segundo a nota oficial do treino portista. Isto significa que Danilo Pereira treinou sem qualquer limitação, depois de ter falhado o jogo contra a equipa beirã por problema físico.

"Danilo está condicionado. Um pequeno problema muscular no fim do último jogo. Uma situação para três ou quatro dias e não íamos arriscar. Cabe-me a mim essa gestão. O departamento médico disse que seria arriscado", disse, após o final do jogo.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30. Às 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida, em conferência de imprensa. O jogo no Estádio do Dragão está marcado para quinta-feira, às 19h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.