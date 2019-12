Se suceder a Cristas, ​“Chicão” promete um CDS “coerente, previsível e seguro”

O CDS-PP deverá assumir a sua maior derrota eleitoral e voltar a acreditar que pode voltar a ser um partido de poder. É o que defende Francisco Rodrigues dos Santos, o líder da Juventude Popular que esta terça-feira à noite apresentou a sua candidatura à presidência do partido.



Conhecido no partido como "Chicão", Francisco Rodrigues dos Santos defende que o CDS deve ser um referencial de moderação à direita e promete um partido “previsível”, que não faz concessões ao politicamente correto

O ainda líder da Juventude Popular referiu que “quando o cidadão vota no CDS, espera que sejamos coerentes, previsíveis e seguros”. E explicou: “Para isso, cabe-nos apresentar um programa aspiracional e ter Portugal como assinatura geral do nosso compromisso com os portugueses. Os portugueses têm de saber com o que contam da nossa parte”, referiu o líder da Juventude Popular”.

“O CDS deve ser o partido que tem a sua ação virada para as pessoas, sobretudo para os que mais precisam – privilegiando a família. Vamos colocar Portugal acima dos partidos, o bom senso acima das ideologias, a pessoa acima do Estado, o familiar acima do desconhecido, a natureza Humana acima das utopias e a moderação acima de quaisquer roturas”, concluiu.

Francisco Rodrigues dos Santos é o quinto candidato a apresentar-se a votos no CDS. O congresso que vai decidir o sucessor de Assunção Cristas está marcado para 25 de janeiro, em Aveiro.