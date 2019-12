​Orçamento Participativo do Bombarral compra fatos de proteção para bombeiros

A aquisição de fatos de proteção individual para os Bombeiros Voluntários do Bombarral foi a proposta mais votada da primeira edição do Orçamento Participativo do município, anunciou esta terça-feira a autarquia.



A câmara municipal dotou esta primeira edição do Orçamento Participativo com uma verba de 30 mil euros, disse à agência Lusa o presidente da autarquia do distrito de Leiria, Ricardo Fernandes.

A esta edição concorreram 11 propostas, que foram sujeitas à votação dos cidadãos.

A proposta mais votada foi apresentada por Pedro Jorge Lopes Lourenço e consiste na aquisição de 31 fatos de proteção individual para os bombeiros da corporação local.

Segundo o proponente, citado em nota de imprensa do município, estes elementos são fundamentais para a atuação dos bombeiros em ações de combate a incêndios urbanos e industriais, uma vez que, quando os bombeiros intervêm neste tipo de incêndios, ficam expostos a diversos riscos que podem ocasionar lesões graves ou até irreversíveis, fruto do contacto com o calor elevado, riscos elétricos, desabamentos de estruturas ou de partes dela, risco de explosões, quedas de nível e outros perigos associados.

A votação das diferentes propostas foi efetuada 'online', no portal criado para o efeito e através de boletim de voto disponível para o efeito nos serviços municipais e nas juntas de freguesia do concelho.

Nesse período, participaram 496 cidadãos, 50 dos quais recorrendo ao boletim de voto e 446 através do portal.

Da totalidade dos votos, 15 foram considerados nulos e, desses, 12 não estavam identificados com o número de identificação fiscal, dois continham voto em mais do que uma proposta e um boletim encontrava-se adulterado.

Dos 481 votos considerados válidos, 277 recaíram na proposta vencedora e os restantes foram distribuídos entre os restantes projetos a votação.

Questionado sobre o Orçamento Participativo para 2020, o autarca disse que ainda não está definida a verba a alocar.