​Cuidados paliativos. “A vida não se descarta como no ecoponto”

Um acontecimento "transformador na vida de uma mulher habituada à vida do campo, com as mãos marcadas pela adversidade".

Frei Lima afirma-o com particular propriedade. Além de presidir à fundação que gere "O Poverello", tem a mãe internada na unidade de longa duração, "depois de ter amputado uma perna" há cinco anos.

Com uma agravante: no Poverello, o fim da vida terrena é a realidade de todos os dias.

O doente paliativo pressente o seu fim

O grau de dificuldade aumenta quando os próprios doentes têm a noção do que está a acontecer.

"Eles verbalizam-no" e pedem-nos ajuda para encontrar familiares desavindos, para chamar os filhos emigrados. Ou, então, ao contrário, "para esconder a situação dos familiares mais queridos".

Esse é um exercício que José procura fazer por interposta pessoa.

José insiste que está preparado para o momento que vai mudar toda a sua vida. O problema são as filhas. "Uma está em França, a outra trabalha no Ribatejo... Não podem estar sempre aqui. Só em caso extremo."

Um dia, será inevitável. Mais do que nunca, isso pode acontecer a qualquer momento.

Vera Petiz, coordenadora da equipa de Psicologia do "Poverello" diz que "todos os minutos contam" para concretizar os derradeiros projetos de vida.

"Lembro-me de um senhor que casou cá com a mulher de quem se tinha divorciado, mas foi ela que acompanhou todo o processo de internamento".

A história culminou com um final feliz. "Os dois casaram-se e o senhor partiu em paz, dias depois, rodeado da família".

Dentro de cada quarto, cuida-se da vida em contagem decrescente. Mais do que nunca, cada minuto é o último.

Eutanásia "é a vida descartável num ecoponto"

O Poverello começou a funcionar em janeiro de 2012. Atualmente, tem disponibilidade de 58 camas, dez das quais em cuidados paliativos.

Jacó Silva, o frade franciscano responsável pela gestão da unidade, reconhece que, mais cedo ou mais tarde, a legalização da eutanásia regressa ao centro do debate. "É tudo uma questão de prioridades", lamenta.

"Por exemplo, no norte do país, Braga é o único município com mais nascimentos do que óbitos. A população idosa cresce cada vez mais. Infelizmente, a proporção de cuidados continuados, entre eles os paliativos, não cresce de igual modo, principalmente por causa do subfinanciamento. Por isso, antes de se falar de eutanásia, a prioridade deveria ser avançar nos cuidados paliativos."

Enquanto a sociedade não pensar assim, Frei Jacó teme que a condição humana permaneça, à vista da sociedade, como um bem eventualmente descartável.

"É como estar diante do ecoponto. Separamos vidro, plástico, papel e cartão. Nós não temos um ecoponto da vida, embora a sociedade queira impor isso. A nossa escolha é o amor, mesmo diante da dor."